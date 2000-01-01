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Неожиданные заявления Надаля про «Реал»
Неожиданные заявления Надаля про «Реал»
Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль сходил на матч Ла Лиги между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» (2:1). После игры теннисист сделал несколько интересных заявлений о будущем «сливочных». Что же сказал Надаль?
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Желанное место
Желанное место
«Думаю, я бы хотел стать президентом «Реала», но прямо сейчас у клуба есть самый лучший президент, которого только можно представить».
Необходимый трансфер
Необходимый трансфер
«Думаю, ещё один нападающий был бы не лишним. Я буду рад, если к нам перейдёт Мбаппе. Конечно, мне нравится Килиан. Нам его не хватает. Кому не нравится Мбаппе?»
Верность
Верность
«Почему Килиан не перешёл в «Реал» в минувшее трансферное окно? А почему он был обязан перейти туда? «Мадрид» есть «Мадрид». «Мадрид» важнее любого игрока. Такова реальность».
Преданный фанат
Преданный фанат
Надаль с детства болеет за «Реал», хотя его дядя Мигель Анхель Надаль играл за «Барселону». В прошлом году Рафаэль даже благословлял «сливочных» на 35-е чемпионство!
«Я бы хотел стать президентом «Реала». Неожиданные заявления Надаля о мадридском клубе
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