Теннисистка снялась с турнира из-за случая в отеле
Беатрис Хаддад-Майя снялась с турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) после неприятного инцидента. Теннисистка получила травму в отеле во время похода в душ. Что случилось?
Неожиданная травма
Беатрис перед сном решила принять душ, однако, когда теннисистка открывала дверь, та лопнула. Хаддад-Майя сильно порезала руки в нескольких местах. Ей даже пришлось ехать в больницу и наложить швы.
Несколько швов
С турнира из-за сильных ран Беатрис пришлось сняться.
Могло быть хуже
«Если не считать испуга, я в порядке. Последствия могли быть куда более серьёзные. Сейчас мне нужно несколько дней, чтобы зажили раны, и я смогу вернуться к последней части сезона», — написала Беатрис.
Замена
В сетке Хаддад-Майю заменит лаки-лузер американка Сачия Викери. Она сыграет с соотечественницей Даниэль Коллинз.
Теннисистка снялась с турнира в Гвадалахаре. Всему виной — неприятный инцидент в отеле
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