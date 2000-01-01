«Звёзд из России не хватает». За кого болеют в теннисной Астане?

Как поддерживают в этом году?

После пятисотки и полных трибун в 2022-м в этом всё немного поутихло. Как и рвение фанатов делать крутые плакаты и экспериментировать с атрибутикой — на стадионе её почти не было. Но всё же за кого болели в Астане?