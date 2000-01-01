Как поддерживают в этом году?
После пятисотки и полных трибун в 2022-м в этом всё немного поутихло. Как и рвение фанатов делать крутые плакаты и экспериментировать с атрибутикой — на стадионе её почти не было. Но всё же за кого болели в Астане?
Фанатка Корды
Лиза первый год переживает за Себастьяна. А начала следить за теннисом 2,5 года назад. В игре американца нравится техника, а ещё «Он очень славный». Наверное, в её руках единственный плакат в Астане.
За испанцев
Аида и её сын Расул Тлеоф. Мальчик рассказывает, что в академии их даже учат, как правильно держать ракетку. Любимцы — Карлос и Надаль. «Есть желание. Каждый день тренируется по два-три часа».
Есть и такие фанаты
А кто-то смотрит бодрый трёхсетовик Доминика Тима, уткнувшись в книгу. Соседи по трибуне говорят: «Звёзд из России не хватает».
На трибунах появляются и теннисисты. Вот Адриан Маннарино отшил нескольких болельщиков, просящих автограф. На первом корте он смотрел матч парников.
За Бублика
За Сашу, что неудивительно, все трибуны. Но одному парню повезло ещё больше — он перехватил ракетку казахстанца, когда тот после провального сета с Офнером сломал её.
Чтобы получить автограф Тима, вообще выстроилась часовая очередь на весь пролёт в холле теннисного центра. Многие так и не дождались своих фото.
Почти все фанаты — местные. Лишь иногда можно наткнуться на приезжих. Так, встретили пару: британца Генри и гражданку Таиланда Пим. Мужчина – большой фан тенниса: был на Уимблдоне и на Итоговом АТР. И вообще много путешествует. Здесь болели за Со Симабукуро.
Здесь же и локальная группа поддержки, которая ездит со сборной Казахстана по миру — с музыкальными трубами, но без барабанов, как в прошлом году.
«Звёзд из России не хватает». За кого болеют в теннисной Астане?
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