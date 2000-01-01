«Звёзд из России не хватает». За кого болеют в теннисной Астане?

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Как поддерживают в этом году?
Как поддерживают в этом году?
После пятисотки и полных трибун в 2022-м в этом всё немного поутихло. Как и рвение фанатов делать крутые плакаты и экспериментировать с атрибутикой — на стадионе её почти не было. Но всё же за кого болели в Астане?
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Фанатка Корды
Фанатка Корды
Лиза первый год переживает за Себастьяна. А начала следить за теннисом 2,5 года назад. В игре американца нравится техника, а ещё «Он очень славный». Наверное, в её руках единственный плакат в Астане.
За испанцев
За испанцев
Аида и её сын Расул Тлеоф. Мальчик рассказывает, что в академии их даже учат, как правильно держать ракетку. Любимцы — Карлос и Надаль. «Есть желание. Каждый день тренируется по два-три часа».
Есть и такие фанаты
Есть и такие фанаты
А кто-то смотрит бодрый трёхсетовик Доминика Тима, уткнувшись в книгу. Соседи по трибуне говорят: «Звёзд из России не хватает».
На трибунах появляются и теннисисты. Вот Адриан Маннарино отшил нескольких болельщиков, просящих автограф. На первом корте он смотрел матч парников.
На трибунах появляются и теннисисты. Вот Адриан Маннарино отшил нескольких болельщиков, просящих автограф. На первом корте он смотрел матч парников.
За Бублика
За Бублика
За Сашу, что неудивительно, все трибуны. Но одному парню повезло ещё больше — он перехватил ракетку казахстанца, когда тот после провального сета с Офнером сломал её.
Чтобы получить автограф Тима, вообще выстроилась часовая очередь на весь пролёт в холле теннисного центра. Многие так и не дождались своих фото.
Чтобы получить автограф Тима, вообще выстроилась часовая очередь на весь пролёт в холле теннисного центра. Многие так и не дождались своих фото.
Почти все фанаты — местные. Лишь иногда можно наткнуться на приезжих. Так, встретили пару: британца Генри и гражданку Таиланда Пим. Мужчина – большой фан тенниса: был на Уимблдоне и на Итоговом АТР. И вообще много путешествует. Здесь болели за Со Симабукуро.
Почти все фанаты — местные. Лишь иногда можно наткнуться на приезжих. Так, встретили пару: британца Генри и гражданку Таиланда Пим. Мужчина – большой фан тенниса: был на Уимблдоне и на Итоговом АТР. И вообще много путешествует. Здесь болели за Со Симабукуро.
Здесь же и локальная группа поддержки, которая ездит со сборной Казахстана по миру — с музыкальными трубами, но без барабанов, как в прошлом году.
Здесь же и локальная группа поддержки, которая ездит со сборной Казахстана по миру — с музыкальными трубами, но без барабанов, как в прошлом году.
«Звёзд из России не хватает». За кого болеют в теннисной Астане?
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