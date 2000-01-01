Соболенко, Рыбакина и остальные участницы Итогового турнира WTA
Финальное мероприятие года пройдёт с 29 октября по 5 ноября.
Где пройдёт турнир?
В 2023 году Итоговый чемпионат WTA состоится в мексиканском городе Канкуне. За титул сразятся восемь теннисисток.
Арина Соболенко (Беларусь)
В этом году Соболенко на всех «Шлемах» доходила как минимум до полуфинала. А Australian Open и вовсе выиграла.
Ига Свёнтек (Польша)
Главная победа Свёнтек в 2023-м — «Ролан Гаррос». Ну и два титула на «пятисотниках» и два поражения в финалах «тысячников» принесли немало очков.
Кори Гауфф (США)
19-летняя Гауфф взяла свой первый ТБШ, выиграв US Open. А до этого был трофей на «тысячнике» в Цинциннати.
Елена Рыбакина (Казахстан)
Уроженка Москвы в этом году проиграла Соболенко финал Australian Open. Зато выиграла сразу два «тысячника»: Индиан-Уэллс и Рим.
Джессика Пегула (США)
На «Шлемах» Пегула не блистала: всего два выхода в четвертьфинал. Зато ей достался трофей на «тысячнике» в Монреале.
Маркета Вондроушова (Чехия)
Победа татуированной чешки на Уимблдоне стала настоящей сенсацией. Ну и четвертьфинал US Open принёс в копилку важные очки.
Онс Жабер (Тунис)
Жабер проиграла финал Уимблдона — это уже её третье поражение в решающих матчах ТБШ. А в апреле туниска выиграла «пятисотник» на зелёном грунте Чарльстона.
Каролина Мухова (Чехия)
Мухова дважды блеснула на ТБШ: на «Ролан Гаррос» дошла до финала, на US Open — до полуфинала. Кроме того, она проиграла финал «тысячника» в Цинциннати.
Великолепная восьмёрка. Соболенко, Рыбакина и остальные участницы Итогового турнира WTA
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