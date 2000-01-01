В 16 лет — в топ-50 рейтинга WTA и $ 770 тыс. призовых. Все достижения Мирры Андреевой

Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Все достижения 16-летней Мирры Андреевой
Все достижения 16-летней Мирры Андреевой
Юная российская теннисистка на всех парах мчится в мировую теннисную элиту.
AMP-версия
Год назад о Мирре Андреевой знал только крайне узкий круг специалистов. 9 октября 2022 года спортсменка занимала лишь 429-е место в рейтинге WTA.
Год назад о Мирре Андреевой знал только крайне узкий круг специалистов. 9 октября 2022 года спортсменка занимала лишь 429-е место в рейтинге WTA.
Дебют
Дебют
В том же месяце Андреева дебютировала в WTA-туре. Свой первый матч она проиграла Анастасии Потаповой в первом круге турнира в Монастире (Тунис) — 3:6, 7:6 (7:4), 3:6.
Сезон-2022 Мирра закончила на 293-й строчке в мировой классификации. Было у неё тогда 210 очков. Как же всё изменилось с тех пор!
Сезон-2022 Мирра закончила на 293-й строчке в мировой классификации. Было у неё тогда 210 очков. Как же всё изменилось с тех пор!
Драма
Драма
Юная россиянка стала известна широкой общественности на Australian Open. Она дошла до финала юниорского турнира, где в драматичной борьбе уступила Алине Корнеевой, соотечественнице, ровеснице и подруге — 7:6 (7:2), 4:6, 5:7.
Успехи по взрослым
Успехи по взрослым
Затем Андреева принялась наводить шороху на взрослых турнирах. На «тысячнике» в Мадриде она дошла до четвёртого круга, где проиграла Арине Соболенко.
На «Ролан Гаррос» россиянка пробилась в основу из квалификации и остановилась в третьем раунде — Кори Гауфф оказалась сильнее.
На «Ролан Гаррос» россиянка пробилась в основу из квалификации и остановилась в третьем раунде — Кори Гауфф оказалась сильнее.
Пик сезона-2023
Пик сезона-2023
А на Уимблдоне тоже из квалификации Мирра дошла до 1/8 финала, где уступила Мэдисон Кис. Пока это главное достижение в карьере нашей юной звёздочки.
В понедельник, 9 октября, Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA. Сейчас на её счету 1128 очков.
В понедельник, 9 октября, Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA. Сейчас на её счету 1128 очков.
А что там по призовым?
А что там по призовым?
По состоянию на конец 2022 года у Андреевой было $ 25 811 призовых. А теперь эта сумма составляет $ 771 168. Неплохо для 16-летней девушки, согласитесь!
Разумеется, больше всего Мирра заработала за 1/8 Уимблдона. Тогда она получила $ 262 005.
Разумеется, больше всего Мирра заработала за 1/8 Уимблдона. Тогда она получила $ 262 005.
В 16 лет — в топ-50 рейтинга WTA и $ 770 тыс. призовых. Все достижения Мирры Андреевой
Читайте также
Соболенко и остальные участницы Итогового турнира
Соболенко и остальные участницы Итогового турнира
Медведев установил крутое достижение на харде!
Медведев установил крутое достижение на харде!
За кого болеют в теннисной Астане?
За кого болеют в теннисной Астане?
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Теннисистка снялась с турнира из-за случая в отеле
Теннисистка снялась с турнира из-за случая в отеле
Неожиданные заявления Надаля про «Реал»
Неожиданные заявления Надаля про «Реал»
Джокович заплакал на встрече с фанатами в Белграде
Джокович заплакал на встрече с фанатами в Белграде
Звёзды на финале US Open: Ди Каприо, Шарапова
Звёзды на финале US Open: Ди Каприо, Шарапова
Рекорды, которые ещё не побил Джокович
Рекорды, которые ещё не побил Джокович
Кто из звёзд наблюдал за матчем Медведева?
Кто из звёзд наблюдал за матчем Медведева?
На что жалуются теннисисты на US Open — 2023?
На что жалуются теннисисты на US Open — 2023?
Как между собой играли Рублёв и Медведев?
Как между собой играли Рублёв и Медведев?
Почему фанаты Синнера ходят в костюмах моркови?
Почему фанаты Синнера ходят в костюмах моркови?
Арина Соболенко — новая первая ракетка мира!
Арина Соболенко — новая первая ракетка мира!
Самые красивые наряды теннисисток на US Open
Самые красивые наряды теннисисток на US Open
Крутые костюмы болельщиков на US Open
Крутые костюмы болельщиков на US Open
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android