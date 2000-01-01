Все достижения 16-летней Мирры Андреевой
Юная российская теннисистка на всех парах мчится в мировую теннисную элиту.
Год назад о Мирре Андреевой знал только крайне узкий круг специалистов. 9 октября 2022 года спортсменка занимала лишь 429-е место в рейтинге WTA.
Дебют
В том же месяце Андреева дебютировала в WTA-туре. Свой первый матч она проиграла Анастасии Потаповой в первом круге турнира в Монастире (Тунис) — 3:6, 7:6 (7:4), 3:6.
Сезон-2022 Мирра закончила на 293-й строчке в мировой классификации. Было у неё тогда 210 очков. Как же всё изменилось с тех пор!
Драма
Юная россиянка стала известна широкой общественности на Australian Open. Она дошла до финала юниорского турнира, где в драматичной борьбе уступила Алине Корнеевой, соотечественнице, ровеснице и подруге — 7:6 (7:2), 4:6, 5:7.
Успехи по взрослым
Затем Андреева принялась наводить шороху на взрослых турнирах. На «тысячнике» в Мадриде она дошла до четвёртого круга, где проиграла Арине Соболенко.
На «Ролан Гаррос» россиянка пробилась в основу из квалификации и остановилась в третьем раунде — Кори Гауфф оказалась сильнее.
Пик сезона-2023
А на Уимблдоне тоже из квалификации Мирра дошла до 1/8 финала, где уступила Мэдисон Кис. Пока это главное достижение в карьере нашей юной звёздочки.
В понедельник, 9 октября, Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-50 рейтинга WTA. Сейчас на её счету 1128 очков.
А что там по призовым?
По состоянию на конец 2022 года у Андреевой было $ 25 811 призовых. А теперь эта сумма составляет $ 771 168. Неплохо для 16-летней девушки, согласитесь!
Разумеется, больше всего Мирра заработала за 1/8 Уимблдона. Тогда она получила $ 262 005.
В 16 лет — в топ-50 рейтинга WTA и $ 770 тыс. призовых. Все достижения Мирры Андреевой
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