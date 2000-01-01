Топ-7 обновлённого рейтинга ATP, 16 октября
ATP обновила рейтинг в одиночном разряде. Как поменялся топ-7 на 16 октября?
7-е место
Стефанос Циципас опустился с шестого на седьмое место рейтинга. У грека 4360 очков.
6-е место
Одну позицию потерял и Хольгер Руне. У датчанина 4605 очков.
5-е место
Андрей Рублёв поднялся с седьмого на пятое место. У россиянина, сыгравшего в финале «Мастерса» в Шанхае, 4765 очков.
4-е место
Янник Синнер сохранил свою позицию с 5000 очками.
3-е место
Топ-3 всё также открывает Даниил Медведев. У россиянина 7355 очков.
2-е место
Позиция не поменялась и у Карлоса Алькараса. У испанца 8805 очков.
1-е место
Лидер рейтинга по-прежнему Новак Джокович. На счету серба 11 045 очков.
Рублёв вернулся в топ-5 рейтинга ATP! Что ещё поменялось в первой семёрке?
Читайте также
Самый известный кот в мужском туре
Все достижения 16-летней Мирры Андреевой
Соболенко и остальные участницы Итогового турнира
Медведев установил крутое достижение на харде!
За кого болеют в теннисной Астане?
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Теннисистка снялась с турнира из-за случая в отеле
Неожиданные заявления Надаля про «Реал»
Джокович заплакал на встрече с фанатами в Белграде
Звёзды на финале US Open: Ди Каприо, Шарапова
Рекорды, которые ещё не побил Джокович
Кто из звёзд наблюдал за матчем Медведева?
На что жалуются теннисисты на US Open — 2023?
Как между собой играли Рублёв и Медведев?
Почему фанаты Синнера ходят в костюмах моркови?
Арина Соболенко — новая первая ракетка мира!