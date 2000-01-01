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Топ-7 обновлённого рейтинга ATP, 16 октября
Топ-7 обновлённого рейтинга ATP, 16 октября
ATP обновила рейтинг в одиночном разряде. Как поменялся топ-7 на 16 октября?
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7-е место
7-е место
Стефанос Циципас опустился с шестого на седьмое место рейтинга. У грека 4360 очков.
6-е место
6-е место
Одну позицию потерял и Хольгер Руне. У датчанина 4605 очков.
5-е место
5-е место
Андрей Рублёв поднялся с седьмого на пятое место. У россиянина, сыгравшего в финале «Мастерса» в Шанхае, 4765 очков.
4-е место
4-е место
Янник Синнер сохранил свою позицию с 5000 очками.
3-е место
3-е место
Топ-3 всё также открывает Даниил Медведев. У россиянина 7355 очков.
2-е место
2-е место
Позиция не поменялась и у Карлоса Алькараса. У испанца 8805 очков.
1-е место
1-е место
Лидер рейтинга по-прежнему Новак Джокович. На счету серба 11 045 очков.
Рублёв вернулся в топ-5 рейтинга ATP! Что ещё поменялось в первой семёрке?
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