Такого не было никогда. Медведев, Рублёв и ещё трое россиян установили рекорд

Пятеро россиян одновременно в топ-50 рейтинга ATP
Это рекорд для российского мужского тенниса.
Даниил Медведев (3-е место)
Медведев с апреля этого года непрерывно входит в топ-3. И имеет виды на первую строчку, где уже бывал ранее.
Андрей Рублёв (5)
Рублёв только-только отыграл две строчки благодаря выходу в финал «Мастерса» в Шанхае. Тем самым он повторил свой личный рекорд в рейтинге ATP — бывать выше Андрею ещё не доводилось.
Карен Хачанов (15)
В июне Хачанов на одну неделю заскочил в топ-10, но потом чуть опустился. А в июле 2019-го Карен был восьмым в мире.
Роман Сафиуллин (42)
26-летний Сафиуллин, проводящий лучший сезон в карьере, здорово поднялся в рейтинге благодаря выходу в четвертьфинал Уимблдона. В августе он, правда, выпал из топ-50, но затем вернулся обратно.
Аслан Карацев (50)
Замыкает список полуфиналист Australian Open 2021 года. Высшее достижение Карацева в рейтинге ATP — 14-я строчка.
Кто ещё из россиян входил в топ-50?
В этом списке целая россыпь ярких игроков. И две настоящие суперзвезды (в скобках у каждого указано высшее достижение в рейтинге ATP)!
Евгений Кафельников (1)
С них и начнём. Кафельников — лучший российский теннисист 90-х. Двукратный чемпион ТБШ, и этим всё сказано. В мае 1999 года Евгений взобрался на вершину рейтинга ATP.
Марат Сафин (1)
А это лучший российский теннисист нулевых. Как и Кафельников, Сафин дважды брал «Шлемы» и тоже побывал на вершине мировой классификации, забравшись туда в ноябре 2000 года.
Николай Давыденко (3)
Один из лучших российских теннисистов второй половины нулевых. В ноябре 2006 года Давыденко стал третьей ракеткой мира. А победа на Итоговом турнире — 2009, пожалуй, его главное достижение.
Михаил Южный (8)
Южный, «виновник» незабываемой победы России на Кубке Дэвиса — 2002, в январе 2008 года входил в топ-8. Двукратный полуфиналист US Open завоевал 10 одиночных титулов за карьеру.
Андрей Чесноков (9)
Постоянный эксперт «Чемпионата», завоевавший семь титулов за карьеру, стал девятой ракеткой мира в апреле 1991 года.
Андрей Черкасов (13)
Черкасов, дважды побеждавший на турнирах ATP в одиночном разряде, на закате Союза, в июне 1991 года, прорвался в топ-15. На «Шлемах» он трижды доходил до четвертьфинала.
Александр Волков (14)
Полуфиналист US Open 1993 года в августе 1993-го был 14-м в мире. За карьеру Волков завоевал три титула на уровне ATP.
Игорь Андреев (18)
В ноябре 2008 года трёхкратный победитель турниров ATP прорвался в топ-20. Его высшее достижение на «Шлемах» — четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2007.
Дмитрий Турсунов (20)
Турсунов, известный сейчас по тренерской работе, в октябре 2006 года замыкал топ-20 мировой классификации. Он семикратный победитель турниров ATP.
Александр Богомолов (33)
Богомолов долгое время выступал за США. И лишь под занавес карьеры, с 2012 по 2014 год, стал представлять Россию. В октябре 2011-го он вплотную приблизился к топ-30.
Игорь Куницын (35)
Куницын, завершивший карьеру в 2013 году, в июле 2009-го был 35-м в мире. Его единственный титул — победа на Кубке Кремля 2008 года. В финале был обыгран Марат Сафин.
Андрей Кузнецов (39)
Кузнецов, нынешний тренер Романа Сафиуллина, ещё сравнительно недавно входил в топ-50. И даже в топ-40 — в апреле 2016 года.
Теймураз Габашвили (43)
Российский теннисист грузинского происхождения не завоевал ни одного титула ATP и не проходил дальше четвёртого круга на «Шлемах». Но в феврале 2016-го успел побывать в топ-50.
Андрей Ольховский (49)
Другой постоянный эксперт «Чемпионата» прорвался в топ-50 в июне 1993-го. На счету Ольховского два титула ATP в одиночном разряде.
Такого не было никогда. Медведев, Рублёв и ещё трое россиян установили рекорд
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