Рублёву – 26! Фанаты любят Андрея и поздравляют его с днём рождения
Теннисисту оставляют добрые и трогательные пожелания.
За свои 26 лет Рублёв выиграл олимпийское золото в миксте, завоевал 14 титулов ATP, один из которых – «Мастерс» в Монте-Карло. Осталось Андрею преодолеть собственный порог на турнирах «Большого Шлема» и пройти дальше четвертьфинала.
Если бы теннисисты мерились фан-базами, то Рублёв был бы в числе лидеров, если даже не лучшим. Болельщики по всему миру любят Андрея и сегодня все поздравляют его с праздником.
«Одна из самых скромных душ, которую можно встретить в жизни. Есть причина, по которой многие считают его самым приятным игроком в туре. Несмотря на всю тьму в мире, Андрей напоминает нам о чистоте, которая есть внутри каждого человека…
…Андрей всегда делает так, чтобы люди чувствовали себя нужными при встрече с ним. Будь то игроки, фанаты или персонал турнира…
… Внутри Андрея Рублёва есть свет, и он слишком ярок, чтобы его не заметить. И с каждым годом он становится только ярче. Желаем всего прекрасного одной из самых ласковых душ во всём спорте». Так Андрея поздравил паблик The Tennis Letter.
Иностранные болельщики присоединились к поздравлениям Андрея: «Вы написали всё, что я думаю о нём. С днём рождения, Андрей» (SunyLauren1). «Он один из самых приятных игроков в теннисе» (julienDuncan1). «Он и Даниил Медведев великолепны» (nimour30).
Российские фанаты не оставили Рублёва без поздравлений и шуток: «Желаю ему «Шлем» (Teacher). «Главное, бананы ему не дарите, он их не любит» (Юлия). «С др, Легенда!» (Stanislav)
«Самый приятный игрок в туре». Болельщики обожают и поздравляют Рублёва
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