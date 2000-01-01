Медведев, Рублёв и другие россияне побили исторический рекорд. И идут за новым

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Медведев, Рублёв и другие побили рекорд России в теннисе
Медведев, Рублёв и другие побили рекорд России в теннисе
Аслан Карацев и Павел Котов также внесли свою лепту.
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Российские теннисисты побили исторический рекорд. Аслан Карацев и Павел Котов дошли до финалов турниров ATP. Это были уже 16-й и 17-й финалы с участием россиян в 2023 году. 
Российские теннисисты побили исторический рекорд. Аслан Карацев и Павел Котов дошли до финалов турниров ATP. Это были уже 16-й и 17-й финалы с участием россиян в 2023 году. 
До этого высшее достижение было установлено в 2021 году. Тогда Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев записали на свой счёт в общей сложности 15 финалов.
До этого высшее достижение было установлено в 2021 году. Тогда Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев записали на свой счёт в общей сложности 15 финалов.
Как распределились финалы в 2023-м?
Как распределились финалы в 2023-м?
Первенство, конечно, за Медведевым, третьей ракеткой мира. Даниил восемь раз добирался до решающих матчей, пять из которых выиграл.
У Рублёва чуть менее успешная статистика. В шести финалах Андрей одержал две победы.
У Рублёва чуть менее успешная статистика. В шести финалах Андрей одержал две победы.
Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов — все эти теннисисты по разу выходили в финал в 2023-м. Титул завоевал только Карен, победивший в Чжухае.
Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов — все эти теннисисты по разу выходили в финал в 2023-м. Титул завоевал только Карен, победивший в Чжухае.
Важное уточнение: суммарно у наших получается 18 финалов за сезон. Но самих матчей было 17, так как в Дубае в феврале Медведев и Рублёв играли друг с другом.
Важное уточнение: суммарно у наших получается 18 финалов за сезон. Но самих матчей было 17, так как в Дубае в феврале Медведев и Рублёв играли друг с другом.
А какой рекорд по титулам?
А какой рекорд по титулам?
В этом году российские теннисисты взяли восемь трофеев на уровне ATP. Но это ещё не рекорд.
Он был установлен в далёком 2000 году, когда Марат Сафин и Евгений Кафельников завоевали девять титулов. Семь из них, в том числе US Open, взял Сафин.
Он был установлен в далёком 2000 году, когда Марат Сафин и Евгений Кафельников завоевали девять титулов. Семь из них, в том числе US Open, взял Сафин.
А два, в том числе золото Олимпиады в Сиднее, забрал Кафельников.
А два, в том числе золото Олимпиады в Сиднее, забрал Кафельников.
Медведев, Рублёв и другие россияне побили исторический рекорд. И идут за новым
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