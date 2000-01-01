Монфис — четвёртый теннисист, выигравший титул после 37 лет. Кто ещё делал это?

Роджер Федерер

На счету швейцарца пять титулов, завоёванных в 37 и 38 лет. В 2018-м он выиграл турнир в Базеле (ATP-500), а в 2019-м победил на турнирах в Дубае, Галле, Базеле (все ATP-500) и на «Мастерсе» в Майами.