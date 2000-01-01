Топ-4 теннисистов, взявших титул после 37 лет
37-летний Гаэль Монфис обыграл в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме Павла Котова — 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Француз стал четвёртым теннисистом с 1990 года, которому удалось взять трофей в возрасте старше 37 лет.
Фелисьяно Лопес
В 38 лет испанец выиграл на турнире категории ATP в Лондоне в 2019 году.
Иво Карлович
После 37 лет хорват взял два титула. В 2016-м 37-летний Карлович выиграл два турнира ATP-250: в Ньюпорте и Лос-Кабосе.
Роджер Федерер
На счету швейцарца пять титулов, завоёванных в 37 и 38 лет. В 2018-м он выиграл турнир в Базеле (ATP-500), а в 2019-м победил на турнирах в Дубае, Галле, Базеле (все ATP-500) и на «Мастерсе» в Майами.
Монфис — четвёртый теннисист, выигравший титул после 37 лет. Кто ещё делал это?
Читайте также
Медведев, Рублёв и другие побили рекорд России
Рублёву – 26! Фанаты любят Андрея и поздравляют
Пятеро россиян одновременно в топ-50 рейтинга ATP
Топ-7 обновлённого рейтинга ATP, 16 октября
Самый известный кот в мужском туре
Все достижения 16-летней Мирры Андреевой
Соболенко и остальные участницы Итогового турнира
Медведев установил крутое достижение на харде!
За кого болеют в теннисной Астане?
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Теннисистка снялась с турнира из-за случая в отеле
Неожиданные заявления Надаля про «Реал»
Джокович заплакал на встрече с фанатами в Белграде
Звёзды на финале US Open: Ди Каприо, Шарапова
Рекорды, которые ещё не побил Джокович
Кто из звёзд наблюдал за матчем Медведева?