В Чжухае стартует малый Итоговый турнир WTA. Кто там сыграет с тремя россиянками?

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Кто сыграет на малом Итоговом турнире WTA
Кто сыграет на малом Итоговом турнире WTA
24 октября в Чжухае стартует малый Итоговый турнир WTA Elite Trophy. На соревнованиях выступят 12 спортсменок. Кто будет участвовать в турнире?
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Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
Россиянка идёт на 17-м месте в Чемпионской гонке WTA. Касаткина распределена в группу Азалия.
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова
Первая ракетка России — 15-я в Чемпионской гонке WTA. На малом Итоговом турнире россиянка сыграет в группе Роза.
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова
Россиянка расположилась на 16-м месте в Чемпионской гонке WTA. На Elite Trophy выступит в группе Роза.
Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова
Чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года занимает 10-е место в Чемпионской гонке WTA. На малом Итоговом турнире чешка сыграет в группе Азалия.
Елена Остапенко
Елена Остапенко
Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года — 13-я в Чемпионской гонке WTA. На Elite Trophy латвийка попала в группу Орхидея.
Донна Векич
Донна Векич
Хорватка — 23-я в Чемпионской гонке WTA. На малом Итоговом турнире Векич выступит в группе Орхидея.
Чжэн Циньвэнь
Чжэн Циньвэнь
Китаянка занимает 18-е место в Чемпионской гонке WTA. На Elite Trophy Циньвэнь сыграет в группе Орхидея.
Магда Линетт
Магда Линетт
Полька расположилась на 24-й строчке в Чемпионской гонке WTA. На Elite Trophy Линетт распределена в группу Азалия.
Мэдисон Кис
Мэдисон Кис
Американка идёт на 11-м месте в Чемпионской гонке WTA. На малом Итоговом турнире она попала в группу Камелия.
Беатрис Хаддад-Майя
Беатрис Хаддад-Майя
Бразильянка идёт на 19-м месте в Чемпионской гонке WTA. На Elite Trophy она выступит в группе Камелия.
Чжу Линь
Чжу Линь
Китаянка — 36-я в Чемпионской гонке WTA, но получила уайлд-кард на турнир. На Elite Trophy Линь распределена в группу Роза с двумя россиянками.
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
Француженка расположилась на 20-м месте в Чемпионской гонке WTA. На малом Итоговом турнире Гарсия сыграет в группе Камелия.
В Чжухае стартует малый Итоговый турнир WTA. Кто там сыграет с тремя россиянками?
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