Джокович сыграл на саксофоне на концерте. Видео
Новак Джокович продолжает удивлять своими талантами! Теннисиста пригласили на сцену на концерте хорватского виолончелиста Стефана Хаузера в Белграде. Новак сперва растерялся, но потом немного сыграл на саксофоне. Получилось круто!
Джокович удивил своим талантом! Новак сыграл на саксофоне на концерте в Белграде
Читайте также
Все достижения российских теннисистов на Итоговом
Кто сыграет на малом Итоговом турнире WTA
Топ-4 теннисистов, взявших титул после 37 лет
Медведев, Рублёв и другие побили рекорд России
Рублёву – 26! Фанаты любят Андрея и поздравляют
Пятеро россиян одновременно в топ-50 рейтинга ATP
Топ-7 обновлённого рейтинга ATP, 16 октября
Самый известный кот в мужском туре
Все достижения 16-летней Мирры Андреевой
Соболенко и остальные участницы Итогового турнира
Медведев установил крутое достижение на харде!
За кого болеют в теннисной Астане?
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Теннисистка снялась с турнира из-за случая в отеле
Неожиданные заявления Надаля про «Реал»
Джокович заплакал на встрече с фанатами в Белграде