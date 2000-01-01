Джокович удивил своим талантом! Новак сыграл на саксофоне на концерте в Белграде

Джокович сыграл на саксофоне на концерте. Видео

Новак Джокович продолжает удивлять своими талантами! Теннисиста пригласили на сцену на концерте хорватского виолончелиста Стефана Хаузера в Белграде. Новак сперва растерялся, но потом немного сыграл на саксофоне. Получилось круто!