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Джокович сыграл на саксофоне на концерте. Видео
Джокович сыграл на саксофоне на концерте. Видео
Новак Джокович продолжает удивлять своими талантами! Теннисиста пригласили на сцену на концерте хорватского виолончелиста Стефана Хаузера в Белграде. Новак сперва растерялся, но потом немного сыграл на саксофоне. Получилось круто!
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Джокович удивил своим талантом! Новак сыграл на саксофоне на концерте в Белграде
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