Все достижения российских теннисистов на Итоговом турнире ATP
Собрали факты о выступлениях наших парней на соревновании, которое по значимости уступает лишь турнирам «Большого шлема».
Как и год назад, в сезоне-2023 на Итоговом турнире ATP выступят двое российских теннисистов. Это Даниил Медведев и Андрей Рублёв, идущие в чемпионской гонке третьим и пятым соответственно.
Медведев, как и Новак Джокович, Карлос Алькарас и Янник Синнер, квалифицировался на Итоговый ранее. А теперь к этой компании присоединился Рублёв. Осталось определить ещё троих участников.
За счёт чего Медведев и Рублёв квалифицировались на Итоговый?
Главное достижение Даниила с точки зрения очков — выход в финал US Open. Это 1200 баллов. Титулы на «Мастерсах» в Майами и в Риме принесли ему по 1000 очков. Ну и полуфинал Уимблдона — это 720 баллов.
Андрей также собрал своё на «Мастерсах». Титул в Монте-Карло принёс ему 1000 очков, финал Шанхая — 600. Не забываем и о трёх четвертьфиналах «Шлемов» — по 360 очков за каждый.
Есть ли у россиян титулы на Итоговых?
Целых два! Медведев, четырежды выступавший на турнире, выиграл его в 2020 году.
А Николай Давыденко, пятикратный участник Итогового, оказался сильнее всех в 2009-м. Рублёв же начиная с 2020 года не пропускает ни одного Итогового. Но дальше полуфинала пока не забирался.
Герои прошлых лет
Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников семь раз отбирался на Итоговый. Но лишь однажды, в 1997 году, дошёл до финала.
А другой двукратный победитель мэйджоров Марат Сафин трижды принимал участие в финальном состязании года. Но его максимумом был полуфинал (дважды).
Рублёв вслед за Медведевым пробился на Итоговый турнир ATP. Все достижения россиян на нём
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