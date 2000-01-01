Рублёв вслед за Медведевым пробился на Итоговый турнир ATP. Все достижения россиян на нём

За счёт чего Медведев и Рублёв квалифицировались на Итоговый?

Главное достижение Даниила с точки зрения очков — выход в финал US Open. Это 1200 баллов. Титулы на «Мастерсах» в Майами и в Риме принесли ему по 1000 очков. Ну и полуфинал Уимблдона — это 720 баллов.