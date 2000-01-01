Красавицы и чемпионки. Рыбакина, Соболенко и их соперницы по группам на Итоговом турнире

Джессика Пегула (США, 5)

Пегула попала в ту же группу, что и Соболенко с Рыбакиной. Американка всё никак не может пробиться в 1/2 на «Шлемах». А год назад Джессика не вышла из группы на Итоговом — это был её дебют.