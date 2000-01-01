Рыбакина, Соболенко и остальные участницы Итогового турнира WTA
Представляем участниц финального соревнования года. Спортсменки провели эффектную фотосессию в платьях.
С 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика) пройдёт Итоговый чемпионат WTA. Восемь участниц уже распределили по группам.
Арина Соболенко (Беларусь, 1-я сеяная)
Первая ракетка мира попала в группу Bacalar. В 2023 году Соболенко выиграла Australian Open. А год назад проиграла в финале Итогового.
Елена Рыбакина (Казахстан, 4)
Рыбакина, попавшая в ту же группу, проиграла Соболенко в том финале AO-2023. Это её лучший результат в сезоне на «Шлемах». А на Итоговом Елена ещё никогда не играла.
Джессика Пегула (США, 5)
Пегула попала в ту же группу, что и Соболенко с Рыбакиной. Американка всё никак не может пробиться в 1/2 на «Шлемах». А год назад Джессика не вышла из группы на Итоговом — это был её дебют.
Мария Саккари (Греция, 8)
Замыкает группу Саккари, которая попала на турнир вследствие снятия Каролины Муховой из-за травмы. Гречанка дважды подряд доходила до полуфинала Итогового и в этот раз попробует пробиться дальше.
Ига Свёнтек (Польша, 2)
Группу Chetumal открывает четырёхкратная чемпионка ТБШ, которая недавно отдала Соболенко первую строчку в рейтинге. В 2023-м Свёнтек выиграла свой любимый «Ролан Гаррос». Её рекорд на Итоговом — полуфинал-2022.
Кори Гауфф (США, 3)
Действующая чемпионка US Open год назад дебютировала на Итоговом. Тогда она не вышла из группы, но теперь претендует как минимум на полуфинал.
Онс Жабер (Тунис, 6)
Трёхкратная финалистка ТБШ, как и Гауфф, год назад впервые пробилась на Итоговый. И тоже не вышла из группы.
Маркета Вондроушова (Чехия, 7)
Сенсационная чемпионка Уимблдона-2023 в этом году совершила настоящий прорыв. Достаточно сказать, что сезон-2022 она закончила на 92-й строчке в рейтинге WTA.
Красавицы и чемпионки. Рыбакина, Соболенко и их соперницы по группам на Итоговом турнире
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