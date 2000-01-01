Хаддад-Майя захватила малый Итоговый турнир. Один титул она выиграла с Кудерметовой

Выиграла два титула малого Итогового за один день. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя?

Ещё месяц назад бразильянке накладывали швы на обе руки. Сегодня она завоевала два трофея. Один из них – в дуэте с россиянкой Кудерметовой.