Выиграла два титула малого Итогового за один день. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя?
Ещё месяц назад бразильянке накладывали швы на обе руки. Сегодня она завоевала два трофея. Один из них – в дуэте с россиянкой Кудерметовой.
Хаддад-Майе 27 лет. В воскресенье, 29 октября, она победила в одиночном и парном разрядах на малом Итоговом турнире в Чжухае. Теннисистка стала первой бразильянкой, выигравшей на WTA Elite Trophy.
В одиночном разряде Беатрис (19-я ракетка мира) переиграла 18-ю ракетку мира Чжэн Циньвэнь (7:6, 7:6). Хотя ещё в сентябре бразильянка снялась с «тысячника» в Гвадалахаре из-за порезов рук.
«Вчера вечером, когда я открыла душевую кабинку в ванной отеля, дверь просто лопнула, и я порезалась в нескольких местах. Пришлось поехать в больницу, чтобы наложить швы (в том числе на обе руки)», – рассказала Хаддад-Майя перед стартом турнира в Гвадалахаре.
Сегодня же, в финале парного разряда на малом Итоговом бразильянка в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой одержала победу над Мию Като и Алдилой Сутджиади (6:3, 6:3). Случилось это после триумфа Беатрис в одиночке.
Для Хаддад-Майи титул малого Итогового в одиночке стал первым в текущем сезоне. В карьере у бразильянки это третий трофей. Два первых она завоевала на турнирах серии WTA-250 в 2022 году.
Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» для Хаддад-Майи в этом сезоне стал полуфинал «Ролан Гаррос». На Уимблдоне Беатрис дошла до четвёртого круга, где снялась из-за болей в пояснице и ногах.
В 2019 году Хаддад-Майю отстранили на 10 месяцев из-за допинга: в анализах спортсменки были обнаружены анаболики. Спустя почти год дисквалификации Беатрис вернулась в тур с 358-го места в рейтинге. За пару сезонов бразильянка вернулась в строй. Сегодня она забрала сразу два крупных трофея.
Хаддад-Майя захватила малый Итоговый турнир. Один титул она выиграла с Кудерметовой
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