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Париж — столица спорта, где зажигают топы тенниса
Париж — столица спорта, где зажигают топы тенниса
В последние дни Париж стал настоящей спортивной столицей. В городе прошло немало культовых турниров, и на каждом мероприятии были топовые теннисисты. Кто посетил какие состязания?
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Кубок мира по регби
Кубок мира по регби
На финал между ЮАР и Новой Зеландией пришли сразу два топа: Новак Джокович и Роджер Федерер. Швейцарец после матча даже отмечал победу ЮАР вместе с регбистами в раздевалке.
«Золотой мяч»
«Золотой мяч»
Джокович пришёл и на важнейший футбольный ивент. Новаку предоставили честь вручить женскую награду футболистке «Барселоны» Айтане Бонмати.
«Мастерс» в Берси
«Мастерс» в Берси
Уже второй день в Берси проходит и очередной теннисный турнир. На нём выступят главные звёзды: Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и многие другие.
Париж — настоящая столица спорта. Там активно зажигают звёзды тенниса
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