Рублёв заработал $ 20 млн и попал в топ-30 в истории
Подсчитали все призовые второй ракетки России. Андрею ещё есть куда стремиться.
В начале ноября Андрей Рублёв покорил знаковый рубеж. Он преодолел отметку в $ 20 млн призовых за карьеру.
В список избранных общим числом 30 Рублёв попал после того, как дошёл до полуфинала «Мастерса» в Париже. Это принесло ему $ 286,2 тыс. А всего у Андрея $ 20 146 588 призовых.
Золотая молодёжь
Помимо Рублёва, в этом перечне есть лишь трое игроков, родившихся не ранее 1997 года. Это Александр Зверев ($ 36 724 367), Стефанос Циципас ($ 27 743 896) и Карлос Алькарас ($ 21 477 574).
Самые высокооплачиваемые россияне
Кроме того, Андрей – не самый высокооплачиваемый россиянин в истории. Его опережают Даниил Медведев ($ 34 734 561, восьмое место) и Евгений Кафельников ($ 23 883 797, 19-е место).
Ближайшие преследователи — Николай Давыденко ($ 16 186 480, 41-й), Карен Хачанов ($ 14 970 242, 45-й), Марат Сафин ($ 14 373 291, 48-й) и Михаил Южный ($ 14 264 450, 49-й). Причём все, кроме Хачанова, давным-давно не выступают.
А кто лидер в истории?
Новаку Джоковичу и тут нет равных. У 24-кратного чемпиона ТБШ $ 176 231 562 призовых. И эта сумма ешё не раз будет возрастать, даже не сомневайтесь.
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер также заработали немало, но до Джоковича даже им далеко. У испанца $ 134 640 719 призовых, у швейцарца — $ 130 594 339.
Рублёв заработал более $ 20 млн за карьеру. Андрей вошёл в топ-30 за всю историю
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