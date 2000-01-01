Расклад призовых на Итоговом чемпионате ATP
Кто получит рекордные $ 4,8 млн за пять побед?
Общий призовой фонд — $ 15 млн
Это рекорд для Итоговых у мужчин и женщин. Наивысший показатель в WTA-туре – $ 14 млн в Шэньчжэне-2019, в ATP-туре до прошлого года ($ 14,75 млн) рекордом было $ 9 млн в Лондоне-2019.
Призовые запасным:
$ 152,5 тыс.
Призовые за участие в турнире:
1 матч – $ 161,5 тыс.;
2 матча – $ 243 тыс.;
3 матча – $ 325,5 тыс.
2 матча – $ 243 тыс.;
3 матча – $ 325,5 тыс.
Призовые за каждую победу в группе:
$ 390 тыс.;
200 рейтинговых очков.
200 рейтинговых очков.
Призовые за победу в 1/2 финала:
$ 1 105 000;
400 рейтинговых очков.
400 рейтинговых очков.
Призовые за победу в финале:
$ 2 201 000;
500 рейтинговых очков.
500 рейтинговых очков.
Не проигравший за турнир чемпион (5 побед):
1500 рейтинговых очков;
$ 4 801 500, что является рекордным призом на турнирах, включая «Шлемы». Например, на US Open – 2019 чемпион получил $ 3,85 млн.
$ 4 801 500, что является рекордным призом на турнирах, включая «Шлемы». Например, на US Open – 2019 чемпион получил $ 3,85 млн.
$ 4,8 млн за пять побед! На Итоговом чемпионате ATP разделят самые безумные призовые
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