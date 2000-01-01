Призовые Соболенко, Рыбакиной, Самсоновой и других в сезоне-2023
Подсчитали все заработки лучших теннисисток планеты.
Женский теннисный сезон завершился убедительной победой Иги Свёнтек на Итоговом турнире. Самое время подсчитать, кто сколько заработал в этом году.
1-е место — Ига Свёнтек (Польша), $ 9 857 686
Первой ракетке мира и тут нет равных. На Итоговом она заработала $ 3 078 000, за титул на «Ролан Гаррос» получила $ 2,3 млн, за победу на «тысячнике» в Пекине — $ 1 324 000.
2-е — Арина Соболенко (Беларусь), $ 8 202 653
Но Соболенко не так чтобы сильно отстала. Титул на Australian Open принёс ей $ 2 080 771, выход в финал US Open — $ 1,5 млн, победа на «тысячнике» в Мадриде — $ 1 105 265.
3-е — Кори Гауфф (США), $ 6 669 622
Замыкает тройку чемпионка US Open. За этот титул Гауфф получила $ 3 млн призовых, а за выход в полуфинал Итогового — $ 648 тыс.
4-е — Елена Рыбакина (Казахстан), $ 5 493 437
Главное достижение москвички в этом сезоне, если вести речь о призовых, — титул на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Это $ 1 262 220 призовых. Выход в финал AO принёс Рыбакиной $ 1 136 556.
А где россиянки?
В топ-15 попала лишь одна наша. Это Людмила Самсонова — 14-е место и $ 2 248 286. Крупнейшее достижение — выход в финал «тысячника» в Пекине. Это $ 780 тыс. призовых.
Дарья Касаткина заработала $ 1 698 790, Вероника Кудерметова — $ 1 616 841, Екатерина Александрова — $ 1 405 561. А 16-летняя Мирра Андреева — $ 750 477.
У Соболенко $ 8,2 млн призовых за сезон — она вторая. А в топ-15 лишь одна россиянка
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