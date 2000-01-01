У Соболенко $ 8,2 млн призовых за сезон — она вторая. А в топ-15 лишь одна россиянка

1-е место — Ига Свёнтек (Польша), $ 9 857 686

Первой ракетке мира и тут нет равных. На Итоговом она заработала $ 3 078 000, за титул на «Ролан Гаррос» получила $ 2,3 млн, за победу на «тысячнике» в Пекине — $ 1 324 000.