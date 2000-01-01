Рекордсмен Джокович и невезучий Надаль: любопытная статистика и факты об Итоговом турнире

Самый молодой и самый старый чемпионы

А вот ещё в чём Джоковичу нет равных. Год назад он стал самым возрастным чемпионом Итогового, завоевав титул в 35 лет 5 месяцев. Уже через полторы недели он может обновить свой же рекорд.