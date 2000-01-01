Любопытная статистика и факты об Итоговом турнире ATP
Собрали самые интересные сведения о финальном состязании года.
Рекорды Джоковича
24-кратный чемпион ТБШ шесть раз выигрывал Итоговый турнир. В 2022 году он сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером.
А ещё по двум параметрам сербу нет равных. С 2012 по 2015 год Новак четырежды подряд брал Итоговый. Такой серии нет ни у кого.
Кроме того, за титул в 2022-м Джокович, выигравший все пять матчей (три в группе и два в плей-офф), заработал $ 4 740 300. Это исторический рекорд по сумме, заработанной одним теннисистом за один турнир.
Но уже в этом году рекорд может быть побит. Если кто-то выиграет все пять матчей, то заработает $ 4 801 500.
Неудачник Надаль
22-кратный победитель мэйджоров за карьеру выиграл всё, что можно. Кроме Итогового.
Испанец 11 раз выступал на турнире, дважды доходил до финала, но до титула так и не добрался. И этот пробел Рафаэль уже, скорее всего, не закроет.
Уникальный Димитров
На другом полюсе находится Григор Димитров. Это единственный теннисист в истории, у которого 100% выигранных матчей на турнире.
Болгарин взял Итоговый-2017, выиграв все пять матчей. И не играл на турнире ни до, ни после этого.
Рекорды Федерера
20-кратный чемпион ТБШ принял участие в 17 Итоговых, 10 раз играл в финале, а всего выиграл 59 матчей. Всё это рекорды.
У Джоковича соответствующие показатели — 15 участий, 8 финалов, 46 выигранных матчей. Догонит ли Новак Роджера?
Самый молодой и самый старый чемпионы
А вот ещё в чём Джоковичу нет равных. Год назад он стал самым возрастным чемпионом Итогового, завоевав титул в 35 лет 5 месяцев. Уже через полторы недели он может обновить свой же рекорд.
А самый молодой чемпион — Джон Макинрой. В 1978 году он взял титул в возрасте 19 лет 10 месяцев.
Рекордсмен Джокович и невезучий Надаль: любопытная статистика и факты об Итоговом турнире
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