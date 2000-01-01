Рекордсмен Джокович и невезучий Надаль: любопытная статистика и факты об Итоговом турнире

Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Любопытная статистика и факты об Итоговом турнире ATP
Любопытная статистика и факты об Итоговом турнире ATP
Собрали самые интересные сведения о финальном состязании года.
AMP-версия
Рекорды Джоковича
Рекорды Джоковича
24-кратный чемпион ТБШ шесть раз выигрывал Итоговый турнир. В 2022 году он сравнялся по этому показателю с Роджером Федерером.
А ещё по двум параметрам сербу нет равных. С 2012 по 2015 год Новак четырежды подряд брал Итоговый. Такой серии нет ни у кого.
А ещё по двум параметрам сербу нет равных. С 2012 по 2015 год Новак четырежды подряд брал Итоговый. Такой серии нет ни у кого.
Кроме того, за титул в 2022-м Джокович, выигравший все пять матчей (три в группе и два в плей-офф), заработал $ 4 740 300. Это исторический рекорд по сумме, заработанной одним теннисистом за один турнир.
Кроме того, за титул в 2022-м Джокович, выигравший все пять матчей (три в группе и два в плей-офф), заработал $ 4 740 300. Это исторический рекорд по сумме, заработанной одним теннисистом за один турнир.
Но уже в этом году рекорд может быть побит. Если кто-то выиграет все пять матчей, то заработает $ 4 801 500.
Но уже в этом году рекорд может быть побит. Если кто-то выиграет все пять матчей, то заработает $ 4 801 500.
Неудачник Надаль
Неудачник Надаль
22-кратный победитель мэйджоров за карьеру выиграл всё, что можно. Кроме Итогового.
Испанец 11 раз выступал на турнире, дважды доходил до финала, но до титула так и не добрался. И этот пробел Рафаэль уже, скорее всего, не закроет.
Испанец 11 раз выступал на турнире, дважды доходил до финала, но до титула так и не добрался. И этот пробел Рафаэль уже, скорее всего, не закроет.
Уникальный Димитров
Уникальный Димитров
На другом полюсе находится Григор Димитров. Это единственный теннисист в истории, у которого 100% выигранных матчей на турнире.
Болгарин взял Итоговый-2017, выиграв все пять матчей. И не играл на турнире ни до, ни после этого.
Болгарин взял Итоговый-2017, выиграв все пять матчей. И не играл на турнире ни до, ни после этого.
Рекорды Федерера
Рекорды Федерера
20-кратный чемпион ТБШ принял участие в 17 Итоговых, 10 раз играл в финале, а всего выиграл 59 матчей. Всё это рекорды.
У Джоковича соответствующие показатели — 15 участий, 8 финалов, 46 выигранных матчей. Догонит ли Новак Роджера?
У Джоковича соответствующие показатели — 15 участий, 8 финалов, 46 выигранных матчей. Догонит ли Новак Роджера?
Самый молодой и самый старый чемпионы
Самый молодой и самый старый чемпионы
А вот ещё в чём Джоковичу нет равных. Год назад он стал самым возрастным чемпионом Итогового, завоевав титул в 35 лет 5 месяцев. Уже через полторы недели он может обновить свой же рекорд.
А самый молодой чемпион — Джон Макинрой. В 1978 году он взял титул в возрасте 19 лет 10 месяцев.
А самый молодой чемпион — Джон Макинрой. В 1978 году он взял титул в возрасте 19 лет 10 месяцев.
Рекордсмен Джокович и невезучий Надаль: любопытная статистика и факты об Итоговом турнире
Читайте также
Призовые Соболенко, Рыбакиной, Самсоновой и других
Призовые Соболенко, Рыбакиной, Самсоновой и других
Расклад призовых на Итоговом чемпионате ATP
Расклад призовых на Итоговом чемпионате ATP
Рублёв заработал $ 20 млн и попал в топ-30 в мире
Рублёв заработал $ 20 млн и попал в топ-30 в мире
Все участники Итогового турнира ATP — 2023
Все участники Итогового турнира ATP — 2023
Париж — столица спорта, где зажигают топы тенниса
Париж — столица спорта, где зажигают топы тенниса
Два титула за день. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя?
Два титула за день. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя?
Соболенко и остальные участницы Итогового турнира
Соболенко и остальные участницы Итогового турнира
Все достижения российских теннисистов на Итоговом
Все достижения российских теннисистов на Итоговом
Джокович сыграл на саксофоне на концерте. Видео
Джокович сыграл на саксофоне на концерте. Видео
Кто сыграет на малом Итоговом турнире WTA
Кто сыграет на малом Итоговом турнире WTA
Топ-4 теннисистов, взявших титул после 37 лет
Топ-4 теннисистов, взявших титул после 37 лет
Медведев, Рублёв и другие побили рекорд России
Медведев, Рублёв и другие побили рекорд России
Рублёву – 26! Фанаты любят Андрея и поздравляют
Рублёву – 26! Фанаты любят Андрея и поздравляют
Пятеро россиян одновременно в топ-50 рейтинга ATP
Пятеро россиян одновременно в топ-50 рейтинга ATP
Топ-7 обновлённого рейтинга ATP, 16 октября
Топ-7 обновлённого рейтинга ATP, 16 октября
Самый известный кот в мужском туре
Самый известный кот в мужском туре
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android