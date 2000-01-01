Самые ценные российские спортсмены по версии Forbes
В топ-30 вошли пятеро теннисистов.
Издание Forbes.ru составило рейтинг ценности персональных брендов российских спортсменов. Оценивались присутствие в СМИ, популярность в соцсетях и уровень маркетинговой привлекательности бренда.
1-е место — Даниил Медведев
Чемпион US Open 2021 года обошёл всех. Напомним, в этом году Медведев завоевал уже пять титулов. И заработал на корте более $ 8 млн призовых.
6. Андрей Рублёв
Вторая ракетка России не попал в топ-5, уступив Александре Трусовой, Александру Овечкину, Артёму Дзюбе и Камиле Валиевой. У Андрея в этом сезоне два одиночных титула и почти $ 4,8 млн призовых.
13. Карен Хачанов
В январе Хачанов добрался до полуфинала AO. Но вторая половина сезона вышла скомканной из-за травмы. Тем не менее в этом году Карен впервые за пять лет завоевал титул и заработал $ 2,4 млн призовых.
22. Дарья Касаткина
Бывшая первая, а ныне вторая ракетка России впервые с 2020 года закончила сезон без титулов. Но заработала почти $ 1,7 млн призовых.
25. Мирра Андреева
16-летняя звёздочка и тут подбирается к элите. Четвёртый круг Мадрида, третий раунд «Ролан Гаррос», 1/8 Уимблдона — и всё это в первый «взрослый» сезон! У Мирры в этом году $ 750 тыс. призовых.
Зарубежные звёзды
Ранее международная редакция Forbes публиковала список самых высокооплачиваемых теннисистов. Там Медведев, заработавший $ 7,1 млн на корте и $ 13 млн вне его (всего $ 20,1 млн), не попал в топ-3.
А первую тройку составили Новак Джокович ($ 38,4 млн), Карлос Алькарас ($ 31,4 млн) и Ига Свёнтек ($ 22,4 млн).
Даниил Медведев — самый ценный российский спортсмен. В топ-30 вошли пятеро теннисистов
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