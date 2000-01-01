Крутые образы участников Итогового турнира ATP с ковровой дорожки

Карлос Алькарас

Победитель Уимблдона уже квалифицировался на Итоговый в прошлом году, но не сыграл из-за травмы. Так что в этом году Алькарас — дебютант. На синюю ковровую дорожку Карлос (Красная группа) нарядился почти так же, как Джокович.