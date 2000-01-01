Игроки Итогового турнира ATP на ковровой дорожке
В Турине (Италия) прошла церемония открытия Итогового турнира ATP. На соревнованиях сыграют восемь лучших теннисистов мира. В каких образах спортсмены вышли на синюю ковровую дорожку?
Новак Джокович
Первая ракетка мира — шестикратный победитель Итогового турнира. Джокович из Зелёной группы пришёл на церемонию в крутом бомбере.
Карлос Алькарас
Победитель Уимблдона уже квалифицировался на Итоговый в прошлом году, но не сыграл из-за травмы. Так что в этом году Алькарас — дебютант. На синюю ковровую дорожку Карлос (Красная группа) нарядился почти так же, как Джокович.
Даниил Медведев
Для финалиста US Open — 2023 этот Итоговый станет пятым в карьере. Даниил уже однажды выигрывал турнир. Медведев из Красной группы пришёл на церемонию в простой футболке и рубашке.
Янник Синнер
Победитель «Мастерса» выступал на Итоговом, будучи запасным, но не вышел из группы. Синнер, играющий в Зелёной группе, оделся на ковровую дорожку по-осеннему уютно.
Андрей Рублёв
Победитель «Мастерса» сыграет на Итоговом четвёртый раз подряд. Рублёв (Красная группа) надел на церемонию крутую куртку и простую чёрную футболку.
Стефанос Циципас
Финалист Australian Open побеждал на Итоговом в 2019 году, но после Циципасу трижды не удалось выйти из группы. Стефанос, выступающий в Зелёной группе, удивил всех на ковровой дорожке своим пончо.
Александр Зверев
Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 2023 дважды выигрывал Итоговый турнир. Зверев (Красная группа) пришёл на церемонию в классном пиджаке.
Хольгер Руне
Финалист «Мастерсов» дебютирует на Итоговом турнире. Руне, попавший в Зелёную группу, не стал париться и надел на ковровую дорожку чёрный худи.
Крутые образы участников Итогового турнира ATP с ковровой дорожки
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