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Фанаты Синнера перепутали Рублёва с Янником. Видео
Фанаты Синнера перепутали Рублёва с Янником. Видео
Фанаты Янника Синнера продолжают чудить. Легендарные «Карота Бойз» «перепутали» Синнера с Андреем Рублёвым. Вышло очень смешно!
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Первая ошибка
Первая ошибка
Всё началось ещё в 2022 году. Тогда фанаты Синнера действительно спутали Янника с Рублёвым. Всё произошло на «Ролан Гаррос». К Андрею подошли итальянские фанаты, приняв его за Синнера, и попросили фото.
Ненастоящий Синнер
Ненастоящий Синнер
«Я говорю им: «Я не Синнер». Они ходят возле меня и говорят: «Нет, ты нам врёшь. Можно сфотографироваться с тобой?» Я говорю им: «Я не Синнер, уйдите от меня». Они разозлились, а я показал им средний палец», — рассказывал Рублёв.
Забавная встреча
Забавная встреча
В Турине на Итоговом турнире ATP фанаты Янника решили уже в шутку перепутать Синнера с Рублёвым. «Карота Бойз» подарили россиянину футболку с надписью «Вперёд, Синнер! Вперёд!», а также сделали с ним фото. Вышло забавно!
Фанаты Синнера перепутали Рублёва с Янником. Забавное видео встречи
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