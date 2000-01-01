Фанаты Синнера перепутали Рублёва с Янником. Видео
Фанаты Янника Синнера продолжают чудить. Легендарные «Карота Бойз» «перепутали» Синнера с Андреем Рублёвым. Вышло очень смешно!
Первая ошибка
Всё началось ещё в 2022 году. Тогда фанаты Синнера действительно спутали Янника с Рублёвым. Всё произошло на «Ролан Гаррос». К Андрею подошли итальянские фанаты, приняв его за Синнера, и попросили фото.
Ненастоящий Синнер
«Я говорю им: «Я не Синнер». Они ходят возле меня и говорят: «Нет, ты нам врёшь. Можно сфотографироваться с тобой?» Я говорю им: «Я не Синнер, уйдите от меня». Они разозлились, а я показал им средний палец», — рассказывал Рублёв.
Забавная встреча
В Турине на Итоговом турнире ATP фанаты Янника решили уже в шутку перепутать Синнера с Рублёвым. «Карота Бойз» подарили россиянину футболку с надписью «Вперёд, Синнер! Вперёд!», а также сделали с ним фото. Вышло забавно!
Фанаты Синнера перепутали Рублёва с Янником. Забавное видео встречи
Читайте также
Синнер прервал нереальную серию Джоковича
Шестеро россиян в топ-50 рейтинга ATP
Джокович — снова 1-я ракетка мира по итогам года
Игроки Итогового турнира ATP на ковровой дорожке
Самые ценные российские теннисисты
Любопытная статистика и факты об Итоговом турнире
Призовые Соболенко, Рыбакиной, Самсоновой и других
Расклад призовых на Итоговом чемпионате ATP
Рублёв заработал $ 20 млн и попал в топ-30 в мире
Все участники Итогового турнира ATP — 2023
Париж — столица спорта, где зажигают топы тенниса
Два титула за день. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя?
Соболенко и остальные участницы Итогового турнира
Все достижения российских теннисистов на Итоговом
Джокович сыграл на саксофоне на концерте. Видео
Кто сыграет на малом Итоговом турнире WTA