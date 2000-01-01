Фанаты Синнера перепутали Рублёва с Янником. Забавное видео встречи

Ненастоящий Синнер

«Я говорю им: «Я не Синнер». Они ходят возле меня и говорят: «Нет, ты нам врёшь. Можно сфотографироваться с тобой?» Я говорю им: «Я не Синнер, уйдите от меня». Они разозлились, а я показал им средний палец», — рассказывал Рублёв.