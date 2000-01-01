7 россиян завершили сезон в топ-100 рейтинга ATP
Теннисный сезон подошёл к концу. По его итогам в топ-100 рейтинга ATP попали семь россиян. Кто же это?
Даниил Медведев
Медведев завершил сезон в статусе третьей ракетки мира. На счету россиянина 7600 очков.
Андрей Рублёв
По итогам сезоне Рублёв занял пятое место в рейтинге с 4805 очками.
Карен Хачанов
Хачанов расположился на 15-й строчке рейтинга ATP. В активе россиянина 2520 очков.
Аслан Карацев
Карацев завершил сезон на 35-м месте с 1193 очками.
Роман Сафиуллин
Немного ниже в рейтинге расположился Сафиуллин. Россиянин занял 39-е место с 1122 очками.
Александр Шевченко
Шевченко стал 49-й ракеткой мира. В активе спортсмена 947 очков.
Павел Котов
Котов занял 67-е место в рейтинге. На счету россиянина 791 очко.
Семь россиян завершили сезон в топ-100 рейтинга ATP. Кто, кроме Рублёва и Медведева?
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