Топ-5 теннисистов по призовым в 2023 году
Теннисный сезон подошёл к концу, а значит, определилась пятёрка лидеров ATP-тура по призовым (без учёта бонусов). В список попали сразу два россиянина!
5-е место — Андрей Рублёв
За сезон россиянин получил $ 5,5 млн призовых. Рублёв стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло и турнира в Бостаде.
4-е место — Янник Синнер
Итальянец заработал $ 8,3 млн призовыми. Синнер выиграл турниры в Вене, Пекине, Монпелье и «Мастерс» в Канаде.
3-е место — Даниил Медведев
На счету россиянина за сезон $ 9,3 млн призовых. Медведев завоевал пять титулов, в том числе выиграл «Мастерсы» в Риме и Майами, а также дошёл до финала US Open и полуфинала Уимблдона.
2-е место — Карлос Алькарас
За сезон испанец заработал $ 10,7 млн призовых. Алькарас выиграл Уимблдон, «Мастерсы» в Мадриде и Индиан-Уэллсе, турниры в Барселоне и Буэнос-Айресе.
1-е место — Новак Джокович
Серб получил призовыми $ 15,9 млн. Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос», US Open, «Мастерсы» в Цинциннати и Париже, турнир в Аделаиде и Итоговый чемпионат ATP.
Топ-5 теннисистов по призовым в 2023 году. Медведев и Рублёв в списке!
Читайте также
7 россиян завершили сезон в топ-100 рейтинга ATP
Фанаты Синнера перепутали Рублёва с Янником. Видео
Синнер прервал нереальную серию Джоковича
Шестеро россиян в топ-50 рейтинга ATP
Джокович — снова 1-я ракетка мира по итогам года
Игроки Итогового турнира ATP на ковровой дорожке
Самые ценные российские теннисисты
Любопытная статистика и факты об Итоговом турнире
Призовые Соболенко, Рыбакиной, Самсоновой и других
Расклад призовых на Итоговом чемпионате ATP
Рублёв заработал $ 20 млн и попал в топ-30 в мире
Все участники Итогового турнира ATP — 2023
Париж — столица спорта, где зажигают топы тенниса
Два титула за день. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя?
Соболенко и остальные участницы Итогового турнира
Все достижения российских теннисистов на Итоговом