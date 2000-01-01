Топ-5 теннисистов по призовым в 2023 году. Медведев и Рублёв в списке!

3-е место — Даниил Медведев

На счету россиянина за сезон $ 9,3 млн призовых. Медведев завоевал пять титулов, в том числе выиграл «Мастерсы» в Риме и Майами, а также дошёл до финала US Open и полуфинала Уимблдона.