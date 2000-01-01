Космические цифры доминирования Джоковича
Новак Джокович — невероятен! Серб в статусе первой ракетки мира уже 402 недели — это сильно больше, чем лидерство других действующих игроков. Космические цифры.
Большой отрыв
Джокович провёл на первой строчке мирового рейтинга на 100 недель больше, чем все действующие теннисисты, вместе взятые. У них суммарно всего 302 недели в качестве первой ракетки мира.
Другие первые ракетки
В статусе первого номера Рафаэль Надаль провёл 209 недель, Энди Маррей — 41 неделю, Карлос Алькарас — 36 недель, а Даниил Медведев — 16 недель.
У Джоковича космическая статистика по неделям в статусе первой ракетки мира!
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