«Особое удовольствие». Костомаров сыграл в теннис с Хачановым

Состязание

Дочка Костомарова Настя профессионально занимается теннисом, поэтому встреча с Хачановым была особым событием для неё и Романа. Сперва с Кареном сыграла юная спортсменка, а затем её отец. После Роман пошутил о скорой встрече на турнирах «Большого шлема».