Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Роман Костомаров показал, как вернулся к занятиям теннисом. Экс-фигурист вместе с дочкой Настей сыграл с Кареном Хачановым. Получилось круто!
Состязание
Дочка Костомарова Настя профессионально занимается теннисом, поэтому встреча с Хачановым была особым событием для неё и Романа. Сперва с Кареном сыграла юная спортсменка, а затем её отец. После Роман пошутил о скорой встрече на турнирах «Большого шлема».
«Особое удовольствие». Костомаров сыграл в теннис с Хачановым
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