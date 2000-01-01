Сколько сетов разгромно проиграли топ-теннисисты
Иногда разгромные поражения случаются даже у лучших. Как много сетов со счётом 0:6 и 1:6 проиграли теннисисты из топ-10 рейтинга?
1 сет
Всего один сет с разгромным счётом уступили Новак Джокович (1:6, Карлос Алькарас, Уимблдон, финал), Янник Синнер (1:6, Себастьян Корда, Аделаида, 1/4 финала) и Стефанос Циципас (1:6, Карлос Алькарас, «Ролан Гаррос», 1/4 финала).
2 сета
Даниил Медведев в этом сезоне проиграл 1:6 Кристоферу Юбэнксу в четвертьфинале Уимблдона и 1:6 уступил Яннику Синнеру на Итоговом турнире.
4 сета
Андрей Рублёв проиграл четыре сета со счётом 1:6, в том числе дважды Новаку Джоковичу. Хуберт Хуркач тоже уступил в четырёх сетах со счётом 1:6.
5 сетов
Карлос Алькарас проиграл пять сетов со счётом 1:6, три из которых Новаку Джоковичу, а Тейлор Фритц уступил четыре сета со счётом 1:6 и один — 0:6.
6 сетов
Хольгер Руне проиграл пять сетов со счётом 1:6 и один — 0:6.
8 сетов
Александр Зверев уступил в шести сетах со счётом 1:6 и в двух сетах — 0:6.
Сколько сетов в сезоне разгромно проиграли теннисисты из топ-10?
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