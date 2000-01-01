Сколько сетов разгромно проиграли теннисистки из топ-10 в этом сезоне?

5 сетов

Барбора Крейчикова проиграла со счётом 1:6 Дарье Касаткиной на WTA Elite Trophy, Кларе Таусон на турнире в Кливленде, Марте Костюк на Кубке Билли Джин Кинг и со счётом 0:6 Арине Соболенко на турнире в Дубае и Елене Остапенко на турнире в Риме.