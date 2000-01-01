Сколько сетов разгромно проиграли топ-теннисистки?
Непросто приходится иногда даже самым топовым спортсменам. Посмотрите, сколько сетов с разгромным счётом 0:6 или 1:6 проиграли теннисистки из топ-10 рейтинга в этом сезоне.
1 сет
Ига Свёнтек уступила лишь один сет со счётом 1:6. Случилось это в матче с Еленой Остапенко на US Open.
2 сета
В сезоне Арина Соболенко проиграла сет со счётом 0:6 Мэдисон Кис на US Open и сет 1:6 – Барборе Крейчиковой на турнире в Дубае.
3 сета
Елена Рыбакина проиграла в трёх сетах со счётом 1:6 — Беатрис Хадад-Майе на турнире в Штутгарте, Онс Жабер на Уимблдоне и Людмиле Самсоновой на турнире в Монреале.
4 сета
Каролина Мухова уступила со счётом 1:6 Иге Свёнтек на турнире в Монреале, Юле Нимайер на Уимблдоне, Соране Кырсте на турнире в Майами и со счётом 0:6 Надии Подороске на «Ролан Гаррос».
5 сетов
Барбора Крейчикова проиграла со счётом 1:6 Дарье Касаткиной на WTA Elite Trophy, Кларе Таусон на турнире в Кливленде, Марте Костюк на Кубке Билли Джин Кинг и со счётом 0:6 Арине Соболенко на турнире в Дубае и Елене Остапенко на турнире в Риме.
7 сетов
Коко Гауфф уступила в трёх сетах 1:6 и в четырёх – 0:6, Мария Саккари и Маркета Вондроушова проиграли два сета 0:6 и пять – 1:6.
10 сетов
Онс Жабер проиграла 10 сетов со счётом 1:6 и один — 0:6.
11 сетов
Джессика Пегула уступила в четырёх сетах 0:6 и в семи — 1:6.
Сколько сетов разгромно проиграли теннисистки из топ-10 в этом сезоне?
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