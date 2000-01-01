ATP назвала пять сенсаций прошедшего сезона. В список попало поражение Медведева!

Синнер — Альтмайер — 2:3

Пятичасовая рубка во втором круге «Ролан Гаррос» завершилась победой 79-й ракетки мира. Провал во Франции стал единственным для Синнера в этом году – на остальных ТБШ в 2023-м итальянец доходил хотя бы до четвёртого круга.