Поражение Медведева в списке сенсаций сезона ATP
ATP назвал пять самых громких сенсаций 2023 года. Чей апсет был самым неожиданным в прошедшем сезоне?
Циципас — Штрикер — 2:3
Седьмой сеяный US Open не смог одолеть швейцарца во втором раунде ТБШ в Америке. Для понимания, Штрикер тогда занимал 128-ю строчку рейтинга ATP и пробился на US Open через квалификацию.
Синнер — Альтмайер — 2:3
Пятичасовая рубка во втором круге «Ролан Гаррос» завершилась победой 79-й ракетки мира. Провал во Франции стал единственным для Синнера в этом году – на остальных ТБШ в 2023-м итальянец доходил хотя бы до четвёртого круга.
Фритц — Попырин — 2:3
Американец приехал на первый мэйджор сезона в качестве девятой ракетки мира, но отдал победу Попырину с австралийским паспортом уже во втором круге. Алексей удачно воспользовался уайлд-кард, на момент старта турнира он был 109-м в рейтинге.
Рууд — Чжичжэнь — 2:3
Финалист US Open — 2022 внезапно уступил китайцу Чжичжэню и вместо защиты 1200 очков за предыдущий турнир получил всего 45. В четвёртом сете норвежец повесил Чжану «баранку», но в решающей партии взял всего два гейма.
Медведев — Уайлд — 6:7
После победы на «Мастерсе» в Риме все поверили, что Медведев поладил с грунтом. В следующем же матче Даниил проиграл 172-й ракетке мира – к сожалению, поражение от бразильца случилось в первом раунде «Ролан Гаррос».
ATP назвала пять сенсаций прошедшего сезона. В список попало поражение Медведева!
Читайте также
Корнеева показала тренировки в академии Надаля
Сколько сетов разгромно проиграли топ-теннисистки?
Сколько сетов разгромно проиграли топ-теннисисты
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Космические цифры доминирования Джоковича
Самые долгие паузы в карьере Надаля
Рыбакина установила историческое достижение!
Топ-5 теннисистов по призовым в 2023 году
7 россиян завершили сезон в топ-100 рейтинга ATP
Фанаты Синнера перепутали Рублёва с Янником. Видео
Синнер прервал нереальную серию Джоковича
Шестеро россиян в топ-50 рейтинга ATP
Джокович — снова 1-я ракетка мира по итогам года
Игроки Итогового турнира ATP на ковровой дорожке
Самые ценные российские теннисисты
Любопытная статистика и факты об Итоговом турнире