5 лучших матчей прошедшего сезона. В списке две игры между Алькарасом и Джоковичем!

3-е место. Мухова — Соболенко

В полуфинале «Ролан Гаррос» Мухова и Соболенко показали высокие скорости и отличное качество в первых двух партиях. В третьем сете чешка подсела, но белоруска не воспользовалась этой возможностью. В итоге победа осталась за Муховой — 2:1.