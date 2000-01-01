5 лучших матчей прошедшего сезона
Портал Tennis.com представил список лучших матчей прошедшего сезона. Как выглядит топ-5 самых крутых игр?
5-е место. Свёнтек — Мухова
В финале «Ролан Гаррос» Ига и Каролина рубились почти три часа. Польская теннисистка выиграла со счётом 2:1, но при этом впервые в карьере отдала сет в финале ТБШ.
4-е место. Свитолина — Азаренко
Элина обыграла Викторию в 1/8 финала Уимблдона — 2:1. По-настоящему сумасшедшим выдался тай-брейк, где спортсменки устроили настоящие качели. Однако украинке удалось вырвать победу.
3-е место. Мухова — Соболенко
В полуфинале «Ролан Гаррос» Мухова и Соболенко показали высокие скорости и отличное качество в первых двух партиях. В третьем сете чешка подсела, но белоруска не воспользовалась этой возможностью. В итоге победа осталась за Муховой — 2:1.
2-е место. Джокович — Алькарас
Почти четыре часа на дикой жаре рубились Новак и Карлос в финале Цинциннати. Серб, проигравший первый сет, сумел в упорной борьбе на тай-брейке вырвать победу — 2:1.
1-е место. Алькарас — Джокович
Карлос и Новак сыграли лучший финал Уимблдона за последние 15 лет. Серб и испанец провели на корте почти пять часов, выдав прекрасный по драматизму матч. Победителем стал Алькарас — 3:2.
5 лучших матчей прошедшего сезона. В списке две игры между Алькарасом и Джоковичем!
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