Гауфф тренируется в пиратской повязке. Необычное решение Коко!

Гауфф тренируется в пиратской повязке. Видео

Все видели, как Ига Свёнтек тренируется с заклеенным ртом. Но Коко Гауфф нашла, чем удивить фанатов. Третья ракетка мира тренируется с повязкой на глазах, как у пирата. Выглядит необычно!