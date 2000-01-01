Гауфф тренируется в пиратской повязке. Видео
Все видели, как Ига Свёнтек тренируется с заклеенным ртом. Но Коко Гауфф нашла, чем удивить фанатов. Третья ракетка мира тренируется с повязкой на глазах, как у пирата. Выглядит необычно!
Гауфф тренируется в пиратской повязке. Необычное решение Коко!
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