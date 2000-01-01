Джокович — спортсмен года в Европе. Кого он обошёл
Новак Джокович — спортсмен 2023 года в Европе. Лучшего атлета выбирали путём опроса сотрудников европейских информационных агентств. Кого Джокович обошёл в борьбе за награду?
5-е место — Никола Йокич
В прошлом сезоне сербский баскетболист стал чемпионом НБА и был признан MVP финала турнира. Также Йокич в составе сборной Сербии взял серебро чемпионата мира.
4-е место — Эрлинг Холанд
В 2023 году Холанд выиграл пять турниров с «Манчестер Сити»: АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Также футболист получил «трофей Герда Мюллера».
3-е место — Арман Дюплантис
В 2023 году легкоатлет обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, стал чемпионом мира и одержал несколько побед на этапах Бриллиантовой лиги. Также он был признан одним из шести спортсменов года.
2-е место — Макс Ферстаппен
За 2023 год гонщик побил 17 рекордов, главный из которых по числу побед. Ферстаппен выиграл 19 из 22 заездов в сезоне, в том числе 10 подряд.
1-е место — Новак Джокович
В 2023 году Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос», US Open, «Мастерсы» в Цинциннати и Париже, турнир в Аделаиде и Итоговый чемпионат ATP.
Джокович — спортсмен года в Европе. Каких четырёх спортсменов обошёл Новак?
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