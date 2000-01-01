Медведев — в топ-3 по проценту побед на ТБШ на харде

Даннил Медведев вышел во второй раунд Australian Open — 2024, обыграв Теренса Атмана (5:7; 6:2, 6:4; 1:0). После этой победы россиянин поднялся на третье место по проценту побед на ТБШ на харде!