Медведев — в топ-3 по проценту побед на ТБШ на харде
Даннил Медведев вышел во второй раунд Australian Open — 2024, обыграв Теренса Атмана (5:7; 6:2, 6:4; 1:0). После этой победы россиянин поднялся на третье место по проценту побед на ТБШ на харде!
Крутая статистика
По данным Opta, Медведев выиграл 79,7% матчей на турнирах «Большого шлема» на кортах с твёрдым покрытием. По этому показателю россиянин уступает лишь двум легендам — Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.
Медведев — в топ-3 по проценту побед на ТБШ на харде
Читайте также
Призовые звёзд тенниса на Australian Open — 2024
Джокович — спортсмен года в Европе. Кого он обошёл
Хабиб встретился с Джоковичем! Фото
Гауфф тренируется в пиратской повязке. Видео
Необычный постер к «Ролан Гаррос». Видео
Теннисистка установила рекорд по участиям в ТБШ
Пять лучших матчей прошедшего сезона
Поражение Медведева в списке сенсаций сезона ATP
Корнеева показала тренировки в академии Надаля
Сколько сетов разгромно проиграли топ-теннисистки?
Сколько сетов разгромно проиграли топ-теннисисты
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Космические цифры доминирования Джоковича
Самые долгие паузы в карьере Надаля
Рыбакина установила историческое достижение!
Топ-5 теннисистов по призовым в 2023 году