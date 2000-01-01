Рекорды юных россиянок на Australian Open — 2024
Australian Open — 2024 щедр на рекорды юных теннисисток. Спортсменки уже установили несколько крутых достижений, большинство из них принадлежит россиянкам!
Победы 16-летних
Впервые с 2005 года сразу три 16-летние теннисистки вышли во второй круг ТБШ. Победы в основной сетке соревнований одержали россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева и чешка Бренда Фрухвиртова.
Самая молодая
Мирра Андреева в 16 лет и 261 день стала самой юной участницей Australian Open — 2024, которой удалось выиграть один матч на турнире. Она побила достижение Коко Гауфф на мировом и Анны Курниковой на российском уровне.
16-летние россиянки установили несколько рекордов на Australian Open — 2024. Каких?
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