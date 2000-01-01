Медведев — третий по числу побед на AO с 2017 года
Даниил Медведев в третьем раунде Australian Open — 2024 обыграл Эмиля Руусувуори (3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0). Благодаря этому россиянин вышел на третье место по победам на AO с 2017 года, когда Даниил дебютировал на ТБШ. Кто выше Медведева?
3-4-е место — Стефанос Циципас
В активе греческого теннисиста 27 побед на турнире.
3-4-е место — Даниил Медведев
Россиянин тоже выиграл 27 матчей на AO.
1-2-е место — Рафаэль Надаль
Испанец одержал 32 победы на открытом чемпионате Австралии.
1-2-е место — Новак Джокович
На счету серба также 32 выигранных встречи турнира.
Медведев вышел на третье место по числу побед на Australian Open. Кто выше него?
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