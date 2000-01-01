Медведев вышел на третье место по числу побед на Australian Open. Кто выше него?

Медведев — третий по числу побед на AO с 2017 года

Даниил Медведев в третьем раунде Australian Open — 2024 обыграл Эмиля Руусувуори (3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0). Благодаря этому россиянин вышел на третье место по победам на AO с 2017 года, когда Даниил дебютировал на ТБШ. Кто выше Медведева?