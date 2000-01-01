Алькарас — второй по числу побед в первых 200 матчах карьеры. Кто ещё в топ-3?

Алькарас — второй по победам в первых 200 матчах

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас провёл свой 200-й матч в карьере. За это время он выиграл 157 матчей и вышел на второе место по победам за этот период среди теннисистов. Кто ещё в топ-3?