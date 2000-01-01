Алькарас — второй по победам в первых 200 матчах
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас провёл свой 200-й матч в карьере. За это время он выиграл 157 матчей и вышел на второе место по победам за этот период среди теннисистов. Кто ещё в топ-3?
3-е место — Новак Джокович
На счету серба после первых 200 матчей было 144 победы, девять титулов и один ТБШ.
2-е место — Карлос Алькарас
За первые 200 матчей в карьере испанец выиграл 157 встреч и два ТБШ, а также взял 12 титулов.
1-е место — Рафаэль Надаль
В активе испанца 158 побед, 16 титулов и один ТБШ в первых 200 матчах карьеры.
Алькарас — второй по числу побед в первых 200 матчах карьеры. Кто ещё в топ-3?
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