Андреева вошла в элитный клуб на Australian Open
Мирра Андреева обыграла Диан Парри (1:6, 6:1, 7:6 (10:5)) в третьем круге Australian Open. Россиянка стала четвёртой теннисисткой за последние 30 лет, которой удалось выйти в четвёртый круг турнира до 17 лет. Кто эти спортсменки?
Мирра Андреева
Россиянка прошла в четвёртый круг AO-2024 в 16 лет, 8 месяцев и 26 дней.
Мартина Хингис
В 1996 году швейцарка пробралась в четвёртый круг открытого чемпионата Австралии в возрасте 15 лет, 3 месяцев и 16 дней.
Татьяна Головин
В 2004 году французская теннисистка дошла до четвёртого круга Australian Open. На тот момент ей было 16 лет и 1 день.
Коко Гауфф
В 2019 году на AO американка прошла в четвёртый круг в возрасте 15 лет, 10 месяцев и 13 дней.
Андреева — четвёртая теннисистка за 30 лет, вышедшая в 4-й круг AO до 17 лет
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