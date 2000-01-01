Рублёв вышел на третье место по числу четвертьфиналов ТБШ среди россиян

Рублёв третий по четвертьфиналам ТБШ среди россиян

Андрей Рублёв пробрался в четвертьфинал Australian Open — 2024. Пятая ракетка мира благодаря этому поднялся на третье место по числу попаданий в эту стадию ТБШ среди россиян. Кто ещё в топ-5?