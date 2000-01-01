Рублёв третий по четвертьфиналам ТБШ среди россиян
Андрей Рублёв пробрался в четвертьфинал Australian Open — 2024. Пятая ракетка мира благодаря этому поднялся на третье место по числу попаданий в эту стадию ТБШ среди россиян. Кто ещё в топ-5?
4-5-е место — Даниил Медведев
На счету третьей ракетки мира девять попаданий в четвертьфинал ТБШ.
4-5-е место — Марат Сафин
Бывшая первая ракетка мира тоже девять раз выходил в 1/4 финала ТБШ.
2-3-е место — Андрей Рублёв
На счету пятой ракетки мира 10 попаданий в четвертьфинал ТБШ.
2-3-е место — Николай Давыденко
Бывшая третья ракетка мира тоже 10 раз выходил в 1/4 финала ТБШ.
1-е место — Евгений Кафельников
На счету бывшей первой ракетки мира 13 попаданий в четвертьфинал ТБШ.
Рублёв вышел на третье место по числу четвертьфиналов ТБШ среди россиян
Читайте также
Андреева вошла в элитный клуб на Australian Open
Алькарас — второй по победам в первых 200 матчах
Медведев — третий по числу побед на AO с 2017 года
Суперкомпьютер назвал фаворитов AO-2024
Аналитики назвали фавориток Australian Open — 2024
Рекорды юных россиянок на Australian Open — 2024
Медведев в топ-3 по проценту побед на ТБШ на харде
Призовые звёзд тенниса на Australian Open — 2024
Джокович — спортсмен года в Европе. Кого он обошёл
Хабиб встретился с Джоковичем! Фото
Гауфф тренируется в пиратской повязке. Видео
Необычный постер к «Ролан Гаррос». Видео
Теннисистка установила рекорд по участиям в ТБШ
Пять лучших матчей прошедшего сезона
Поражение Медведева в списке сенсаций сезона ATP
Корнеева показала тренировки в академии Надаля