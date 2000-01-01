На AO-2024 пал рекорд 26-летней давности
Australian Open — 2024 по-настоящему уникален. Прошла всего половина чемпионата, а турнир уже побил исторический рекорд, державшийся 26 лет! Какой?
Крутое достижение
На AO-2024 теннисисты сыграли уже 32 пятисетовых матча, что стало абсолютным рекордом турнира. Предыдущим высшим результатом был 31 пятисетовый матч на AO-1998.
На Australian Open — 2024 пал рекорд 26-летней давности. Какой?
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