Джокович прервал рекордную победную серию на AO
Новак Джокович проиграл в полуфинале Australian Open — 2024 Яннику Синнеру (1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6). Серб прервал рекордную победную серию на турнире длиной в шесть лет!
Невероятная статистика
Джокович прервал победную серию из 33 матчей, что является рекордом Открытой эры. Новак потерпел поражение впервые за 2195 дней. Последний раз серб проигрывал в четвёртом круге AO-2018 Чон Хёну.
Джокович прервал рекордную победную серию на Australian Open. Он не проигрывал шесть лет
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