У Соболенко уникальный рекорд на харде
Арина Соболенко вышла в финал Australian Open — 2024, обыграв в полуфинале Коко Гауфф (7:6 (7:2), 6:4). Благодаря этому белоруска установила уникальное достижение. Какое?
Крутой показатель
Соболенко стала второй теннисисткой в XXI веке, которая вышла в три и более финалов подряд на хардовых ТБШ в женском одиночном разряде.
Первая рекордсменка
До этого подобное удавалось Виктории Азаренко. В 2012-2013 годах она вышла в четыре финала подряд.
Соболенко установила уникальный рекорд на харде. Такой есть у одной теннисистки
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