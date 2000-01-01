Финал AO — без «Большой тройки». Впервые за 19 лет
Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open — 2024. Из-за этого текущий финал AO впервые с 2005 года пройдёт без представителей «Большой тройки»!
Уникальный случай
Впервые за 19 лет в финале AO не сыграют ни Новак Джокович, ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль. Последний раз такое было в 2005 году, когда в решающем матче играли Марат Сафин и Ллейтон Хьюитт.
Впервые за 19 лет финал Australian Open пройдёт без представителей «Большой тройки»
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