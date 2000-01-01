Впервые за 19 лет финал Australian Open пройдёт без представителей «Большой тройки»

Уникальный случай

Впервые за 19 лет в финале AO не сыграют ни Новак Джокович, ни Роджер Федерер, ни Рафаэль Надаль. Последний раз такое было в 2005 году, когда в решающем матче играли Марат Сафин и Ллейтон Хьюитт.