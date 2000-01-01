Крутая статистика Медведева против игроков топ-10
Даниил Медведев вышел в финал Australian Open — 2024, обыграв Александра Зверева. Больше россиянина игроков из топ-10 на ТБШ побеждали лишь два теннисиста!
Удивительные цифры
Медведев одержал 10 побед над игроками из топ-10 на ТБШ с 2017 года. За этот период только Рафаэль Надаль и Новак Джокович обыграли больше теннисистов из первой десятки рейтинга.
Медведев одержал 10-ю победу над игроком топ-10 на ТБШ. Больше лишь у двух легенд!
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