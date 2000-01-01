Кто сыграл в финалах ТБШ во всех разрядах?
На Australian Open — 2024 в финале парного женского разряда сыграет Елена Остапенко. Она — одна из пяти действующих теннисисток, которые попадали в финалы ТБШ во всех разрядах!
Елена Остапенко
Латвийская спортсменка выходила в финал микста (Уимблдон-2019), финал парного разряда (AO-2024), финал одиночного разряда («Ролан Гаррос»-2017).
Виктория Азаренко
Белоруска играла в финале микста (US Open — 2007, AO-2007, «Ролан Гаррос»-2008, Уимблдон-2018), парного разряда (AO-2008, 2011, «Ролан Гаррос»-2009, US Open-2019), одиночного разряда (AO-2012, 2013, US Open-2012, 2013, 2019).
Барбора Крейчикова
Чешка выходила в финал микста (AO-2019, 2020, 2021), финал парного разряда («Ролан Гаррос»-2018, 2021, Уимблдон — 2018, 2022, AO-2022, US Open-2022), финал одиночного разряда (Уимблдон-2021).
Вера Звонарёва
Россиянка играла в финале микста (US Open-2004, Уимблдон-2006), парного разряда (US Open-2006, 2020, 2023, Уимблдон-2010, AO-2012), одиночного разряда (Уимблдон-2010, US Open-2010).
Винус Уильямс
Американка выходила в финал микста (AO-1998, «Ролан Гаррос»-1998, Уимблдон-2006), финал парного разряда (28 турниров), финал одиночного разряда (16 турниров).
Действующие теннисистки, сыгравшие в финалах ТБШ во всех разрядах
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