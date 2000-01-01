Топ-5 Чемпионской гонки ATP после Australian Open — 2024
ATP обновила данные Чемпионской гонки после первого ТБШ сезона. Как выглядит топ-5 списка?
5-е место — Андрей Рублёв
Пятёрку лучших открывает россиянин. В его активе 650 очков.
4-е место — Новак Джокович
Серб, прервавший на Australian Open — 2024 рекордную победную серию, набрал 860 очков.
3-е место — Александр Зверев
В активе немецкого теннисиста 1135 очков.
2-е место — Даниил Медведев
Финалист Australian Open — 2024 набрал 1300 очков.
1-е место — Янник Синнер
На счету чемпиона AO-2024 из Италии 2000 очков.
Топ-5 Чемпионской гонки ATP после Australian Open — 2024
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