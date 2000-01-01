«Ювентус» подписал Карлоса Алькараса. Что?
«Ювентус» объявил о переходе Карлоса Алькараса, полузащитника из «Саутгемптона». Но в комментарии к новости пришёл другой Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. Испанец не упустил возможности пошутить над своим тёзкой.
«Спасибо за доверие! Я буду стараться изо всех сил», — написал двукратный победитель турниров «Большого шлема» под публикацией «Ювентуса» о переходе Алькараса-футболиста. Алькарас-теннисист не забыл оставить также смеющиеся смайлики.
Вторая ракетка мира пошутил над «Ювентусом». Клуб подписал полного тёзку Алькараса
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