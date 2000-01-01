Вторая ракетка мира пошутил над «Ювентусом». Клуб подписал полного тёзку Алькараса

«Ювентус» подписал Карлоса Алькараса. Что?

«Ювентус» объявил о переходе Карлоса Алькараса, полузащитника из «Саутгемптона». Но в комментарии к новости пришёл другой Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. Испанец не упустил возможности пошутить над своим тёзкой.