Лидеры по реализованным брейк-пойнтам на AO-2024
Opta опубликовала список спортсменок, дошедших до четвёртого круга Australian Open — 2024, с наибольшим числом реализованных брейк-пойнтов. В числе лучших — россиянка Анна Калинская!
5-е место — Арина Соболенко
Белоруска реализовала 62% брейк-пойнтов: 10 из 16.
4-е место — Марта Костюк
На счету украинки 63% реализованных брейк-пойнтов: 38 из 60.
3-е место — Виктория Азаренко
Белоруска реализовала 66% брейк-пойнтов: 21 из 32.
2-е место — Линда Носкова
На счету чешки 68% реализованных брейк-пойнтов: 17 из 25.
1-е место — Анна Калинская
Россиянка реализовала 72% брейк-пойнтов: 28 из 39.
Калинская — лучшая на AO-2024 по реализованным брейк-пойнтам. Кого она обошла?
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