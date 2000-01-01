Свёнтек снова бьёт рекорды
Ига Свёнтек обыграла Викторию Азаренко (6:4; 6:0) и вышла в 1/2 финала турнира в Дохе. Для 22-летней польки это уже 12-й полуфинал турнира WTA-1000 в карьере. Лишь одна теннисистка добилась лучших показателей к 23 годам!
Лучший показатель
С момента введения формата турниров WTA-1000 в 2009 году только Виктория Азаренко в возрасте до 23 лет выходила в большее количество полуфиналов, чем Свёнтек. На счету белоруски их 13.
Свёнтек вышла в 12-й полуфинал WTA-1000. Большего до 23 лет добивалась лишь Азаренко!
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