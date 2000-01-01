Янник Синнер выиграл 12 матчей на старте сезона. За 10 лет это удавалось лишь троим

Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»

Янник Синнер стал чемпионом турнира в Роттердаме. Благодаря этой победе итальянец стал лишь четвёртым теннисистом за последние 10 лет, кому удалось выиграть первые 12 матчей в новом сезоне ATP.