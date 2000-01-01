Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Янник Синнер стал чемпионом турнира в Роттердаме. Благодаря этой победе итальянец стал лишь четвёртым теннисистом за последние 10 лет, кому удалось выиграть первые 12 матчей в новом сезоне ATP.
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До Синнера подобное удавалось по разу Роджеру Федереру (2018) и Рафаэлю Надалю (2022) и три раза – Новаку Джоковичу (2016, 2020 и 2023).
Янник Синнер выиграл 12 матчей на старте сезона. За 10 лет это удавалось лишь троим
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